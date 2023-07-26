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‘El Nino’ sıcakları etkisini gösterirken Türkiye’de durum ne?

Tuba Memiş  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
‘El Nino’ sıcakları etkisini gösterirken Türkiye’de durum ne?

Ankara

Yurt genelinde bugün hava, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar Pasifik Okyanusu’ndaki suların ısınmasıyla ‘El Nino' sıcaklıklarının da başladığını belirtiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz ile 'El Nino' sıcaklarını ve Türkiye’ye etkilerini konuştuk.

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