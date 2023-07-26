‘El Nino’ sıcakları etkisini gösterirken Türkiye’de durum ne?
Ankara
Yurt genelinde bugün hava, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar Pasifik Okyanusu’ndaki suların ısınmasıyla ‘El Nino' sıcaklıklarının da başladığını belirtiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz ile 'El Nino' sıcaklarını ve Türkiye’ye etkilerini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.