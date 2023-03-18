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Şanlıurfa'daki selde kaybolan tır sürücüsünün bulunmasına yönelik Atatürk Baraj’ında çalışma yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda, 18 Mart Deniz Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılıyor. Gaziantep’te dün gece sağanağın ardından bugün temizlik işçileri Alleben Deresi yakınındaki yolda çalışma yapıyor.
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‘Çanakkale ruhu’ neyi ifade eder?

Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü. Türk tarihine damga vuran Çanakkale Zaferi’ni ve Çanakkale ruhunu, Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Borlat ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
‘Çanakkale ruhu’ neyi ifade eder?

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin deprem bölgesindeki izlenimleri raporlaştırıldı
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