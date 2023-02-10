Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,862.58
ETH/USDT
1,541.80
BTC/USDT
21,800.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Podcast

‘Asrın felaketi’ sonrası Azerbaycan hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor?

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye’nin yaşadığı ‘Asrın felaketi’nin ardından yardıma koşan ilk ülke oldu. Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, Azerbaycan’da yürütülen yardım faaliyetlerini ve halkın duygularını anlattı.

Halil İbrahim Ciğer   | 10.02.2023
‘Asrın felaketi’ sonrası Azerbaycan hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor?

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor

Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor

Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor
İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde

İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet