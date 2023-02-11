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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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‘Asrın felaketi’nin ardından ABD’de hangi yardım çalışmaları yürütülüyor?

Sefa Şengül   | 11.02.2023
‘Asrın felaketi’nin ardından ABD’de hangi yardım çalışmaları yürütülüyor?

Ankara
 ‘Asrın felaketi’ olarak anılan depremlerin ardından ABD’deki Türkler yardım faaliyetlerini yürütürken, ülkeden üst düzeyde taziye mesajları gelmeye devam ediyor. ABD’de sivil toplum faaliyetlerini yürüten ve depremin ardından bölgeye gelen Zakat Foundation Yönetici Direktörü Halil Demir ile konuştuk.

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