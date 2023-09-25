Dolar
27.21
Euro
28.96
Altın
1,924.18
ETH/USDT
1,574.20
BTC/USDT
26,100.00
BIST 100
8,248.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Uluslararası Havaalanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanıyor İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
logo
Podcast

2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?

Bu yıl ikincisi düzenlenen Afyonkarahisar Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali’nin teması “29 Ekim’den 15 Temmuz’a Zor Zamanda Direnmek” olarak belirlendi. Festival Direktörü ve Gazeteci Sevda Dursun ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatıldı
Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor

Benzer haberler

2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?

2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?

İslam İşbirliği Teşkilatı 54. yılında küresel ölçekte nasıl bir pozisyon kazandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki temaslarının yankıları

“Sıfır emisyon” hedefine ulaşmak mümkün mü?

“Sıfır emisyon” hedefine ulaşmak mümkün mü?
Alzheimer’a sebep olan etkenler artıyor mu?

Alzheimer’a sebep olan etkenler artıyor mu?
Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ne anlama geliyor?

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ne anlama geliyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet