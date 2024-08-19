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Fotoğraf
Gaziantep'te Süper Ay

Gaziantep'te Süper Ay

19.08.2024

Gaziantep'te akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Süper Ay", güzel görüntü oluşturdu. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )

Başkent Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Süper Ay", tarihi Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Abdullah Kurtar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Akın Çeliktaş

Samsun'da Süper Ay
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Samsun'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Süper Ay, güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Başkent Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar

Gaziantep'te Süper Ay
Fotoğraf: Adsız Günebakan

İstanbul'da Süper Mavi Dolunay
Fotoğraf: Hakan Akgün

İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Mavi Dolunay
Fotoğraf: Hakan Akgün

Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Ömer Taha Çetin

Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: İsmail Aslandağ

Kütahya'da Süper Ay
Fotoğraf: Serdar Yiğit

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay', çam ağaçları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

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