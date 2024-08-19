Gaziantep'te akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Süper Ay", güzel görüntü oluşturdu. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Süper Ay", tarihi Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Abdullah Kurtar - Anadolu Ajansı )
Samsun'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Süper Ay, güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay', çam ağaçları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )
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