Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye düştü
Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu. Sivas'ta park halindeki bir aracın üzerinin buzla kaplanması da dikkati çekti. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu. Sivas'ta park halindeki bir aracın üzerinin buzla kaplanması da dikkati çekti. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar kalınlığı bölgede dört gündür etkili olan kar yağışının ardından 2 metreyi geçti. Konaklamak ve günübirlik olarak kayak merkezini tercih eden tatilciler, kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. ( İlhan Eren İnan - Anadolu Ajansı )
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. ( Mesut Davarcı - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mercan ve Munzur dağları eteğindeki Paşadüzü, Gözeler, Yarımkaya, Mollaaliler ve Havuzlu köyünde yaşayan besiciler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiriyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Kış koşullarının zorlu geçtiği Muş'ta kayakseverler, Güzeltepe Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki merkeze gelen vatandaşlar, kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. ( İlhan Eren İnan - Anadolu Ajansı )
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için battaniyelerle sardı. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Ankara’nın doğal yaşama ev sahipliği yapan parklarından biri olan Kuğulu Park’taki havuz kısmen buz tutu. Parktaki hayvanlar soğuk nedeniyle suyun dışında beklerken, bazılarının da buzun çözüldüğü küçük bir alanda suda yüzdüğü gözlendi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Ankara’nın doğal yaşama ev sahipliği yapan parklarından biri olan Kuğulu Park’taki havuz kısmen buz tutu. Parktaki hayvanlar soğuk nedeniyle suyun dışında beklerken, bazılarının da buzun çözüldüğü küçük bir alanda suda yüzdüğü gözlendi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Kış mevsiminin çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Ağrı'da yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya bir ton yem bırakıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu kentte ekipler, Cumaçay köyü yakınlarında farkı noktalara bir ton buğday, maydanoz, marul, simit ve poğaça bıraktı. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Bir yandan elektrik arızalarına çözüm üreten ekipler, diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yanlarında yiyecek taşıyor. ( ÇEDAŞ - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mercan ve Munzur dağları eteğindeki Paşadüzü, Gözeler, Yarımkaya, Mollaaliler ve Havuzlu köyünde yaşayan besiciler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiriyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mercan ve Munzur dağları eteğindeki Paşadüzü, Gözeler, Yarımkaya, Mollaaliler ve Havuzlu köyünde yaşayan besiciler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiriyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kardan dolayı kentte araçlar kara gömüldü. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kardan dolayı kentte araçlar kara gömüldü. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )