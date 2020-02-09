Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar kalınlığı bölgede dört gündür etkili olan kar yağışının ardından 2 metreyi geçti. Konaklamak ve günübirlik olarak kayak merkezini tercih eden tatilciler, kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )