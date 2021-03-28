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İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yuvasındaki bir leylekle güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Tunceli'de dolunay Fotoğraf: Sidar Can Eren

Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay, karla kaplı Munzur Dağları ile güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Tunceli'de dolunay Fotoğraf: Sidar Can Eren

Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay, karla kaplı Munzur Dağları ile güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Tunceli'de dolunay Fotoğraf: Sidar Can Eren

Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay, karla kaplı Munzur Dağları ile güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: Serhat Çağdaş

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: Serhat Çağdaş

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: Serhat Çağdaş

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Büyük Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, karlı dağlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kilis'te dolunay Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Kilis'te akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Cebrail Caymaz - Anadolu Ajansı )

Kilis'te dolunay Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Kilis'te akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Cebrail Caymaz - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, karlı dağlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, karlı dağlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, karlı dağlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Atakule ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

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