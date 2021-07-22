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Fotoğraf
Ankara'da dolunay

Ankara'da dolunay

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Türk bayrağı ile güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

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