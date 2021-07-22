Ankara'da dolunay
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Türk bayrağı ile güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
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