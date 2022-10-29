Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )