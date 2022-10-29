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Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı

29.10.2022

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı Ağrı Dağı'na güzellik kattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

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