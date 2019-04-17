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Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

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