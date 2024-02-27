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Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı

27.02.2024

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Uluabat gölü kıyısında sığırcıkların dansı
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

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