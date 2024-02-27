Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor. Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göl çevresindeki sığırcıkları görüntüledi. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
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