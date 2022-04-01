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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Ankara’da AA Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuşuyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu. -VTR-
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Fotoğraf
Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

01.04.2022

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor

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