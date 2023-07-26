26.07.2023

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göldeki algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla beyaza bürünüyor. Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )