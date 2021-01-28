Fotoğraf: Sergen Sezgin

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller ve orman köşkleri, yarıyıl tatili için yoğun ilgi görüyor. Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu edecek. (Arşiv) ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )