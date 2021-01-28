Türkiye'nin kayak merkezleri
Bingöl'de yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde, devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezinde sezon açılışı yapıldı. Merkeze çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın sevincini yaşıyor. (Arşiv) ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller ve orman köşkleri, yarıyıl tatili için yoğun ilgi görüyor. Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu edecek. (Arşiv) ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edildikten sonra birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama kulelerinin yer aldığı tesis, dünyanın dört bir yanından sporculara yaz kış kamp ve eğitim imkanı sunuyor. 125 metrelik uzunluğu ve hilal şeklindeki görüntüsüyle dikkati çeken atlama kulelerinde, 3'ü antrenman, 2'si de profesyonel sporcular için 5 ana rampa bulunuyor. (Arşiv) ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edildikten sonra birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama kulelerinin yer aldığı tesis, dünyanın dört bir yanından sporculara yaz kış kamp ve eğitim imkanı sunuyor.Son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen atlama kulelerinde çocuklara kayak eğitimi veriliyor. Çocuklar deneyimli antrenörler eşliğinde kayak yapmayı öğreniyor. (Arşiv) ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle kayak sezonu açıldı. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor. (Arşiv) ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle kayak sezonu açıldı. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor. (Arşiv) ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Hafta sonu tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri içinde kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçirdi. (Arşiv) ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle kayak sezonu açıldı. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor. (Arşiv) ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde, devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezinde sezon açılışı yapıldı. Merkeze çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın sevincini yaşıyor. (Arşiv) ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde, devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezinde sezon açılışı yapıldı. Merkeze çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın sevincini yaşıyor. (Arşiv) ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem kayak hem de yamaç paraşütü yaparak keyifli anlar yaşıyor. (Arşiv) ( Barış Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar etkili oluyor. Sömestir tatiliyle yüzde 95 doluluk oranına ulaşan kayak merkezinde tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi. (Arşiv) ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. (Arşiv) ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. (Arşiv) ( Hamza Tav - Anadolu Ajansı )
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi, 6 milyon liralık yatırımla yenilenerek, sezon için hazırlandı. (Arşiv) ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. (Arşiv) ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. (Arşiv) ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezinde karın keyfini çıkardı. Elmadağ Kayak Merkezine gelen bazı vatandaşlar ise ata binerek keyifli anlar yaşadı. (Arşiv) ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 1850 rakımdaki Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı. (Arşiv) ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. (Arşiv) ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. (Arşiv) ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. (Arşiv) ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor. (Arşiv) ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, uzun zamandır beklenen karın gelmesiyle kayakseverlere kapılarını açtı. Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alıyor. Sezon boyunca misafirlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak konuk edileceği kayak merkezi, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile kayakseverlere hizmet veriyor. (Arşiv) ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, uzun zamandır beklenen karın gelmesiyle kayakseverlere kapılarını açtı. Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alıyor. Sezon boyunca misafirlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak konuk edileceği kayak merkezi, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile kayakseverlere hizmet veriyor. (Arşiv) ( Ahmet Özler - Anadolu Ajansı )
Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kış sporları ve kayak merkezinde kar kalınlığının 70 santimetreyi bulmasının ardından kayak sezonu açıldı. (Arşiv) ( Kabadüz Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor. (Arşiv) ( Sivas Valiliği - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor. (Arşiv) ( Sivas Valiliği - Anadolu Ajansı )
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. (Arşiv) ( Gençlik ve Spor Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor. (Arşiv) ( Murat Asil - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor. (Arşiv) ( Murat Asil - Anadolu Ajansı )
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü. Tatilciler, pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı. (Arşiv) ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü. Tatilciler, pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı. (Arşiv) ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, bu akşam ve yarın beklenen kar yağışının ardından kayak pistlerinin açılması hedefleniyor. (Arşiv) ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın keyfini çıkardı. (Arşiv) ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )