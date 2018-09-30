Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılında ilk kez 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak ilan etmişti. O günden itibaren ekim ayının ilk haftasında 1-7 Ekim tarihleri Camiler Haftası olarak kutlandı. 2003 yılında ise Camiler Haftası' na Din Görevlileri de eklenerek ismi Camiler ve Din Görevlileri Haftası oldu. AA Arşivinden derlenen fotoğraflarda Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan camiler mimari özellikleri bakımından dikkat çekiyor. Edirne'de Selimiye Camisi. (Arşiv) ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

30.09.2018 Salih Baran

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