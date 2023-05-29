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Fotoğraf
Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi

29.05.2023

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. Fotoğrafta İftariye Kameriyesi görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. FOtoğrafta Kabe anahtarı ve kilidi görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", fethin 570'inci yıl dönümünde görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", fethin 570'inci yıl dönümünde görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", fethin 570'inci yıl dönümünde görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Fotoğraf: Ali Atmaca

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler", fethin 570'inci yıl dönümünde görüntülendi. Fotoğrafta Topkapı Hançeri görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

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