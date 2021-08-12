12.08.2021

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )