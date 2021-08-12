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Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi

12.08.2021

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Zerzevan Kalesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

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