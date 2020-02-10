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Tarihi mekanlarda kış güzelliği

Tarihi mekanlarda kış güzelliği

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Van Kalesi de beyaz örtüye büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti de beyaza büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti de beyaza büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti de beyaza büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti de beyaza büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi mekanlarda kış güzelliği Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

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