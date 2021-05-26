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Fotoğraf
Samsun'da "Süper Ay"

Samsun'da "Süper Ay"

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Samsun'da güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Samsun'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Veysel Altun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Samsun'da güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçülerle güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçülerle güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçülerle güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçülerle güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da paraşütçüler ve çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çoban köpeği ile güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Samsun'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Veysel Altun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Samsun'da güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Samsun'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Veysel Altun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Samsun'da güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Erzurum semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "Süper Ay"
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Emin Sansar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Siirt'te gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Fecri Barlık

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Siirt semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Süper Ay"
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir semalarında güzel görüntü oluşturdu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Mersin'de gökyüzünü "Süper Ay" süsledi
Fotoğraf: Sezgin Pancar

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Mersin'de de gözlemlendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "Süper Ay"
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

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