Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )