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Ankara'da Süper Ay

Ankara'da Süper Ay

30.08.2023

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı(İHA) ayla birlikte görüntülendi. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde Süper Ay
Fotoğraf: Özgün Tiran

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Kırklareli'nde görüntülendi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde Süper Ay
Fotoğraf: Özgün Tiran

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Kırklareli'nde görüntülendi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı(İHA) ayla birlikte görüntülendi. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Süper Ay
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da Süper Ay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da Süper Ay
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

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