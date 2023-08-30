Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )