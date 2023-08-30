Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı(İHA) ayla birlikte görüntülendi. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Kırklareli'nde görüntülendi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Kırklareli'nde görüntülendi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı(İHA) ayla birlikte görüntülendi. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )