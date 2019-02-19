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İsrail polisi Kudüs'te Filistinli aileyi zorla evinden çıkardı
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FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
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- darbe üssünde o gece
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Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
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Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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Başkentte "Süper Ay"
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
19.02.2019
Raşit Aydoğan
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2. Kop Dağı Kar Festivali yapıldı
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