Başkentte "Süper Ay"

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )

19.02.2019 Raşit Aydoğan

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