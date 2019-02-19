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Başkentte "Süper Ay"
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
19.02.2019 Raşit Aydoğan
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