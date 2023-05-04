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Fotoğraf
Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi

04.05.2023

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi. ( Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı )

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi
Fotoğraf: Arda Küçükkaya

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi. ( Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı )

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi
Fotoğraf: Arda Küçükkaya

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi. ( Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı )

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi
Fotoğraf: Arda Küçükkaya

Starlink uydularının geçişi Şanlıurfa semalarında gözlendi. ( Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı )

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