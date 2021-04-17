Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )