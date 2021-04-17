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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binada kayma meydana geldi. Çankaya Belediye Başkanı açıklamalarda bulunuyor.
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. İl emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: İlyas Gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )

Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )

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