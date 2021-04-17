İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. İl emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )
Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )
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