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Fotoğraf
Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

22.05.2023

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

Sel Kapanı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Enes Karaaslan

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )

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