Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş türleriyle dikkati çekiyor. Göl, başta flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. ( Enes Karaaslan - Anadolu Ajansı )