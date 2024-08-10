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Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece

10.08.2024

Kuruluşu milattan önce 1200'lü yıllara dayanan ve tarihte ilk madeni parayı basan ve Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'ndeki dünyanın en görkemli tapınaklarından olan Artemis Tapınağı'nda samanyolu galaksisi, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. (Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı)

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Sardes Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Fotoğraf: Ahmet Bayram

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