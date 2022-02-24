Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı