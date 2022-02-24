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Kiev'den yayındayız Ukrayna'da Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü
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Fotoğraf
Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

24.02.2022

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı
Fotoğraf: Stringer

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

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