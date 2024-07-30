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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

30.07.2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları U23 futbol karşılaşmasında İspanya U23 ile Mısır U23 takımları Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bazı taraftarların Filistin bayrağı açtığı görüldü. (Fareed Kotb - Anadolu Ajansı)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Fareed Kotb

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Fareed Kotb

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Fareed Kotb

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