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Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlığı
Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

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