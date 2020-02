Fotoğraf: Islam Doğru

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )