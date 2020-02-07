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4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıkıyor
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New York'ta "Süper Ay"

New York'ta "Süper Ay"

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü'nde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü'nde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", köprü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü'nde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, Şubat ayında çıktığı için 'Kar Ayı' adını verdikleri köprünün üzerinden yükselen dolunayı Fort Lee Tarihi Parkı'ndan izledi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta "Süper Ay" Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde izlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

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