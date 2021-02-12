Askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrildiği Myanmar'da cunta hükümetinin lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, ülkenin bağımsızlığını kazandığı Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara, demokrasi için ordu ile el el verme çağrısında bulundu. Birlik Günü dolayısıyla tutuklu bulunan toplam 23 bin 314 kişi kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )