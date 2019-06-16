Muhammed Mursi hayatını kaybetti
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da 30 yıllık Mubarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Müslüman kardeşlerin Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, oyunu kullanmıştı. (20120616) (Arşiv) ( HOSSAMDIAB - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde halka seslenmişti. (Arşiv) ( Mohammed Elshamy - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) Cumhurbaşkanı Adayı Muhammed Mursi, düzenlediği basın toplantısında seçimlerin sağlıklı ve nezih geçtiğini belirtmişti. (Arşiv) ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüşmesinin ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenlemişti . (Arşiv) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi Avrupa Konseyi Başkanı Rompuy ile görüşmesinin ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenlemişti . (Arşiv) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, AB Komisyonu Başkanı Barroso ile Brüksel'de görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)(20120913) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresine katılarak AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile poz vermişti. (Arşiv) (20120930) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Brüksel'de görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)(20120913) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Başbakanlık Merkez Binada ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv) ( Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelmişti. (Arşiv) (2013041 ( Mısır Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Başbakan Erdoğan ile başkent Kahire'de El İttihadiye Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv) (20121117) ( MOHAMMED-HOSSAM - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (fotoğrafta) ve 10 İhvan üyesi hakkında "Katar Devleti için casusluk yaptıkları" öne sürülerek açılan davanın ilk duruşması başkent Kahire'deki Kahire Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmişti. (Arşiv) ( Ahmed Omar - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 130 kişinin yargılandığı "hapishaneler baskını" davasının duruşması başkent Kahire'nin doğusundaki Polis Akademisi'nde yapılmıştı. (Arşiv) ( Ahmed Almalky - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 10 kişinin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde görülmüştü. Mursi, hakkında verilen idam kararının ardından, davanın duruşmasına, "kırmızı renkli idam mahkumu" kıyafetiyle katılmıştı. (Arşiv) ( Mohamed Jamil - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 10 kişinin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde görülmüştü. Duruşmaya, demir parmaklıklar ardında katılan Muhammed Mursi, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını selamlamıştı. (Arşiv) ( Mohamed Gamil - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 10 kişinin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde görülmüştü. Duruşmaya, demir parmaklıklar ardında katılan Muhammed Mursi, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını selamlamıştı. (Arşiv) ( Mohamed Gamil - Anadolu Ajansı )
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (fotoğrafta) ile 10 kişinin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşmasına başkent Kahire'deki Kahire'deki Polis Akademisi'nde devam edilmişti. Mursi, hakkında verilen idam kararının ardından, davanın duruşmasına, "kırmızı renkli idam mahkumu" kıyafetiyle katılmştı. (Arşiv ) ( Ahmed Omar - Anadolu Ajansı )