Fotoğraf: Ahmed Omar

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (fotoğrafta) ve 10 İhvan üyesi hakkında "Katar Devleti için casusluk yaptıkları" öne sürülerek açılan davanın ilk duruşması başkent Kahire'deki Kahire Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmişti. (Arşiv) ( Ahmed Omar - Anadolu Ajansı )