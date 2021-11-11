Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de fidan dikildi. ( Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı )
Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fidan dikildi. ( Kemal Erdoğmuş - Anadolu Ajansı )
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan dikildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen etkinliklerde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alana 5 bin fidan dikti. ( Nurullah Kalay - Anadolu Ajansı )
Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar fidan dikerek kampanyaya destek oldu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Mehmetçikler fidan dikerek kampanyaya destek oldu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
Rize'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Fikret Delal - Anadolu Ajansı )
Rize'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Fikret Delal - Anadolu Ajansı )
İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )
İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 40 farklı bölgede 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan da (sol2) fidan dikti. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bayatgediği Bölgesi'ndeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi. ( Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı )
Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bayatgediği Bölgesi'ndeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi. ( Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı )
Çankırı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 579 bin fidan toprakla buluşturuldu. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) personeli ve çocuklar, düzenlenen programda 350 fidan ve 100 incir dikimi gerçekleştirdi. ( Fevzi Kemal Karagöz - Anadolu Ajansı )
"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 125 bin 210 fidan toprakla buluşturuldu. Merkeze bağlı Ödemiş köyünde "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler fidan dikti. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )
"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 125 bin 210 fidan toprakla buluşturuldu. Merkeze bağlı Ödemiş köyünde "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )
Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Yılmaz Kazandıoğlu - Anadolu Ajansı )
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen programda 250 fidan dikildi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen programda 250 fidan dikildi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )