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İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

11.11.2021

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de fidan dikildi. ( Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı )

Sivas'ta "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fidan dikildi. ( Kemal Erdoğmuş - Anadolu Ajansı )

Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
Fotoğraf: Nurullah Kalay

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan dikildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen etkinliklerde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alana 5 bin fidan dikti. ( Nurullah Kalay - Anadolu Ajansı )

Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar fidan dikerek kampanyaya destek oldu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Mehmetçikler fidan dikerek kampanyaya destek oldu. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Rize'de Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidan dikildi
Fotoğraf: Fikret Delal

Rize'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Fikret Delal - Anadolu Ajansı )

Rize'de Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidan dikildi
Fotoğraf: Fikret Delal

Rize'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Fikret Delal - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan

İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )

İzmir'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan

İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )

İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Sivas'ta, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 40 farklı bölgede 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan da (sol2) fidan dikti. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Çorum'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidan dikildi
Fotoğraf: Kemal Ceylan

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bayatgediği Bölgesi'ndeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi. ( Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı )

Çorum'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidan dikildi
Fotoğraf: Kemal Ceylan

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bayatgediği Bölgesi'ndeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi. ( Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı )

"Geleceğe Nefes" projesinde Çankırı'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Fotoğraf: Muhammed Kaygın

Çankırı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 579 bin fidan toprakla buluşturuldu. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )

Gaziantep ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) personeli ve çocuklar, düzenlenen programda 350 fidan ve 100 incir dikimi gerçekleştirdi. ( Fevzi Kemal Karagöz - Anadolu Ajansı )

Karabük'te 125 bin 210 fidan toprakla buluştu
Fotoğraf: Orhan Kuzu

"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 125 bin 210 fidan toprakla buluşturuldu. Merkeze bağlı Ödemiş köyünde "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler fidan dikti. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

Karabük'te 125 bin 210 fidan toprakla buluştu
Fotoğraf: Orhan Kuzu

"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 125 bin 210 fidan toprakla buluşturuldu. Merkeze bağlı Ödemiş köyünde "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu
Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. ( Yılmaz Kazandıoğlu - Anadolu Ajansı )

Gaziantep ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen programda 250 fidan dikildi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Gaziantep ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen programda 250 fidan dikildi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

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