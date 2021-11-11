Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) personeli ve çocuklar, düzenlenen programda 350 fidan ve 100 incir dikimi gerçekleştirdi. ( Fevzi Kemal Karagöz - Anadolu Ajansı )