Miami'de çöken 13 katlı bina
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
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