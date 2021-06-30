Euro
10.35
Dolar
8.70
BIST 100
1,372.81
Altın
1,756.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Miami'de çöken 13 katlı bina

Miami'de çöken 13 katlı bina

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami'de çöken 13 katlı bina
Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler