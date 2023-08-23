Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama City'de bulunan Agua Clara ziyaretçi merkezi, vatandaşlara Panama Kanalı'nı gözlemleme imkanı veriyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama City'de bulunan Agua Clara ziyaretçi merkezi, vatandaşlara Panama Kanalı'nı gözlemleme imkanı veriyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama City'de bulunan Agua Clara ziyaretçi merkezi, vatandaşlara Panama Kanalı'nı gözlemleme imkanı veriyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama City'de bulunan Agua Clara ziyaretçi merkezi, vatandaşlara Panama Kanalı'nı gözlemleme imkanı veriyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama'nın Colon kentinde bulunan Gatun gölünde azalmış olan su, dikkat çekti. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. Panama'nın Colon kentinde bulunan Gatun gölünde azalmış olan su, dikkat çekti. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
Panama Kanalı İdaresi su tasarrufu sağlamak amacıyla maksimum gemi ağırlıklarını ve günlük gemi geçişlerini azaltarak armatörlere daha az yük taşıma, yolculuğa binlerce mil ekleyebilecek alternatif rotalara geçme ya da bu ayın başlarında 160 gemiyi yedekleyen ve bazı gemileri 21 gün kadar geciktiren kuyruklarla bekleme seçenekleri sundu. Denizcilik uzmanları, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesindeki yağış yetersizliklerinin, küresel ticaretin %80'ini taşıyan okyanus taşımacılığı sektörünü etkileyen iklim risklerinin altını çizmesi nedeniyle bu tür olayların yeni normal haline gelebileceğinden korkuyor. ( Daniel Gonzalez - Anadolu Ajansı )
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