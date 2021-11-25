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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da ‘’11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’’nde konuşuyor. MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi. -VTR-
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Kars kar yağışıyla beyaza büründü

Kars kar yağışıyla beyaza büründü

25.11.2021

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kars kar yağışıyla beyaza büründü
Fotoğraf: Cüneyt Çelik

Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

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