Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürüdü. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )