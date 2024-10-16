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Malatya'nın Kale ilçesinde deprem sırasında dağlık kesimdeki toprak kayması ve taşların yuvarlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. -VTR-
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Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi

16.10.2024

Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan tarihi serenderlerde kışa hazırlık çalışmaları başladı.

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Genellikle yiyeceklerin saklanması amacıyla yapılan serenderler, yerden yüksek olarak inşa edildiğinden ürünlerin haşerelerden ve yaban hayvanlarından korunmasını da sağlıyor.

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Karadenizli kadınlar, kiler gibi kullandıkları serenderlerde, başta mısır ve kabak olmak üzere bir çok ürünü kış mevsimi için depolamaya başladı. (Engin Ayyıldız - Anadolu Ajansı)

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

Karadeniz bölgesinin serenderlerinde kışa hazırlık mesaisi
Fotoğraf: Engin Ayyıldız

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