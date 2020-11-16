Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )