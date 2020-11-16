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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
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Kapalı Maraş

Kapalı Maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Kapalı Maraş Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş tarafından "Hayalet Şehir" olarak da anılan Kapalı Maraş'ın halka açık olmayan bölümleri, AA muhabiri tarafından görüntülendi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

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