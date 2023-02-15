"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
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