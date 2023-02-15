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Fotoğraf
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu

15.02.2023

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu
Fotoğraf: Halil Fidan

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu
Fotoğraf: Halil Fidan

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu
Fotoğraf: Halil Fidan

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı'nda yarıklar oluştu
Fotoğraf: Halil Fidan

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı noktalarda yarıklar oluştu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

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