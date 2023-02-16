''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremden sokak hayvanları da etkilendi. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler, arama kurtarma çalışmalarını izledi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Kentte, AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkıntılar arasında buldukları oyuncaları enkaz çevresindeki uygun bir noktaya bırakıyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Irak'tan gelen bir arama kurtarma görevlisi, enkazda bulduğu Kuran-ı Kerim'i öpüp alnına koyduktan sonra muhafaza altına aldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler enkazda buldukları yakınlarına ait fotoğrafları inceledi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler enkazda buldukları yakınlarına ait fotoğrafları topladı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Kentteki arama kurtarma çalışmalarına İspanya'dan gelen ekibin üyesi "domi" adlı köpek de katıldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina ve araç, ''asrın felaketi'' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gördü. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina ve araç, ''asrın felaketi'' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gördü. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina ve araç, ''asrın felaketi'' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gördü. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina ve araç, ''asrın felaketi'' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gördü. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina ve araç, ''asrın felaketi'' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gördü. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Ekipler yıkılan binaları tek tek inceleyerek inceleme işlemleri tamamlananlara "kontrol edilmiştir" yazısı asılıyor. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Bazı vatandaşlar, evlerinin enkazında beklemeyi sürdürüyor. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş merkezli 2 depremden birinin merkez üssü olan Elbistan'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Fotoğrafta, AFAD'ın Pınarbaşı Mahallesinde depremzedeler için kurduğu çadırlar görülüyor. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Bir yandan ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da vatandaşlar yakınlarından gelecek haberi bekliyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Bir yandan ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da vatandaşlar yakınlarından gelecek haberi bekliyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Bir yandan ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da vatandaşlar yakınlarından gelecek haberi bekliyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Trabzon Bulvarı, Ceyhan Apartmanı'ndaki çalışmalara Brezilyalı arama kurtarma ekibi de katıldı. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Trabzon Bulvarı, Ceyhan Apartmanı'ndaki çalışmalar devam ederken, enkazda yakınları bulunan vatandaşlar bekleyişini sürdürdü. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Trabzon Bulvarı, Ceyhan Apartmanı'ndaki çalışmalar devam ederken, enkazda yakınları bulunan vatandaşlar bekleyişini sürdürdü. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
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