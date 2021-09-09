İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
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