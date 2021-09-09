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Fotoğraf
İstanbul'da şimşekli gece

İstanbul'da şimşekli gece

09.09.2021

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da şimşekli gece
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da şimşekli gece
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da şimşekli gece
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da şimşekli gece
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da şimşekli gece
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

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