İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )