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Fotoğraf
İstanbul'da Ramazan ayı hilali

İstanbul'da Ramazan ayı hilali

11.03.2024

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Ramazan ayı hilali
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Ramazan ayı hilali
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Ramazan ayı hilali
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Ramazan ayı hilali
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Ramazan ayı hilali, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

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