Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' Büyük Çamlıca Camisi ve Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )