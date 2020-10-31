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Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emrah apartmanında devam eden enkaz çalışmasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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İstanbul'da Mavi Dolunay

İstanbul'da Mavi Dolunay

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' Büyük Çamlıca Camisi ve Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Mavi Dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu. Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu. 76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

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