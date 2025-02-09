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Fotoğraf
İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı

09.02.2025

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye başladı. (Ashraf Amra - Anadolu Ajansı)

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

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