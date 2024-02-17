İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )