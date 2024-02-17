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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
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İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift

17.02.2024

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail bombardımanında dünya evine giren Filistinli çift
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünya evine girdi. El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

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