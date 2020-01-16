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İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. Bazı vatandaşlar ise, evcil hayvanlarının fotoğrafını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

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