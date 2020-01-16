İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. Bazı vatandaşlar ise, evcil hayvanlarının fotoğrafını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )