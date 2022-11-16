A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan John Nıcoi, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Rıch Rıchmond, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Sean Rıchmond, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Anne Hanley, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )