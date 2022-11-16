Dolar
18.61
Euro
19.39
Altın
1,781.04
ETH/USDT
1,235.30
BTC/USDT
16,769.00
BIST 100
4,758.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da TESK’İ ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız
logo

Fotoğraf
İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

16.11.2022

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan John Nıcoi, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Rıch Rıchmond, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Sean Rıchmond, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlardan Anne Hanley, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlar, İskoç taraflarla fotoğraf çekti. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet