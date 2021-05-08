Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )