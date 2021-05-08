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Antalya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Antalya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Antalya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Antalya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı Fotoğraf: Mesut Karaduman

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla, Tekirdağ'da semt pazarları kuruldu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever

Bilecik'te halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Muhsin Arslan

Bilecik'te halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. ( Muhsin Arslan - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarlarında esnafa "Bağırarak satış yapmayın" uyarısı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor. Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarlarında esnafa "Bağırarak satış yapmayın" uyarısı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor. Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Emrah Yaşar

Eskişehir'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Esnaf, tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

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