Antalya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla, Tekirdağ'da semt pazarları kuruldu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Bilecik'te halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )
Bilecik'te halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. ( Muhsin Arslan - Anadolu Ajansı )
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor. Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor. Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Esnaf, tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Edirne'de halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar pazarların açılmasıyla birlikte alışverişe başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
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