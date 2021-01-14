Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
Konya'nın Akören ilçesinde su seviyesi büyük oranda düşen May Barajı, yöredeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. ( Abdullah Doğan - Anadolu Ajansı )
Arap Baharı'nın ilk devrimini 14 Ocak'ta gerçekleştiren Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri nedeniyle devrimin 10. yılını sessiz kutladı. Kutlamaların merkezi olan Habib Burgiba caddesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle güvercinlere kaldı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Bingöl'ün Genç ilçesinde gönüllü gençlerin kurduğu 60 barınak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Levent'te bulunan gökdelenler gökyüzünde oluşan kızıllık ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı şehri kısa bir sürede beyaza bürüdü. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hendek ilçesindeki Dikmen Mahallesi'nde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karın tadını çocuklar kar topu oynayarak çıkardı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren kar yağışı gün boyunca sürdü. Vatandaşlar, kar yağışı sırasında Federal Meclis Binası çevresinde yürüyüş yaptı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler, Refah kentinde vatandaşlardan Kovid-19 testi için sürüntü örneği aldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı bayrak töreni ve "İstiklal Marşı" çağrısının ardından, 81 ildeki okullarla eş zamanlı tören düzenledi. Bakanlık binasından düzenlenen bayrak törenine çalışma arkadaşlarıyla birlikte katılan Bakan Selçuk, İstiklal Marşı okudu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Adana'da merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'ye konan martılar güzel görüntü oluşturdu. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
Nepal’de göstericiler, Başbakan Khadga Prasad Oli’nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilme kararını protesto etmek için başkent Katmandu'da sokaklara indi. Kararın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, Oli’nin fesih kararını ve erken seçim çağrılarını geri çekmesini isteyen göstericiler, Başbakanın temsili kuklasını ateşe verdi. ( Sunil Pradhan - Anadolu Ajansı )
Ankara’da sokak kedisi ile köpeğin iç ısıtan dostluğu AA muhabirinin objektifine yansıdı. ( İsmail Çimen - Anadolu Ajansı )
Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda start aldı. Bu yıl 20'incisi düzenlenen maratona, Etiyopyalı atletlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 12 bin sporcu katıldı. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
İslam kültürünün yanında birçok inancın da önemli bir parçası olan tespih, Konya'da nakkaş Ahmet Bozkurt Savanç'ın hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'da sessizlik hakim oldu. Fotoğrafta, gece ve gündüz aynı açılardan çekilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York eyaletindeki Times Meydanı'nda, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Trump destekçisi olan bir grup karşı protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de etkili olan kar fırtınası yaşamı felç etti. Kentte tüm yollar kapatılırken, uçak ve tren seferleri iptal edildi. Yetkililer Madrid'in tarihindeki en yoğun kar yağışı olduğunu söyledi. Madrid'in en turistik meydanlarından biri olan Cibeles meydanında toplanan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Bazıları ise, meydanda kayak yaptı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan (ortada), bir pozisyonda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da kuş gribi (H5N8) salgınını önlemek için kümes hayvanları itlaf ediliyor. Kerala eyaletinde sağlık görevlileri kuş gribinden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Türkiye Şehitlerine Yürüyor" sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in katılımıyla başladı. Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kayak gösterisi programına katıldı. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda anma programı gerçekleştirildi. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Bitlis'te Kovid-19'la mücadelede önemli görev üstlenen 77 filyasyon ekibi, pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla kent merkezi ve kırsaldaki köylere giderek, görevlerini özveriyle yerine getiriyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Düzce'de çocukluk yaşlarından bu yana kitaplara ve edebiyata merakı olan Türk dili ve edebiyatı doktora öğrencisi Ali Kılıç, uzun yıllar biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı kitaplarla babasına ait nalbur dükkanının bir köşesinde kitaplık oluşturdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, şehir hatları vapurları, kısıtlamadan muaf vatandaşları taşımaya devam etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen iller arasında olan Ankara'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılınması ve defin işlemleri mezarlık personelince alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik oluşturduğu özel ekiple, Karşıyaka, Sincan Cimşit ve Mamak Ortaköy mezarlıklarında, özel gasilhaneler ve defin alanlarıyla hizmet veriyor. Günlük dezenfekte edilen Kovid-19 gasilhanelerinde, eldiven, tıbbi maske ve tulum kullanılarak erkek ve kadın gassallar tarafından su dökülerek yıkanan cenazeler, kefenlendikten sonra tabuta ya da ceset torbasıyla önceden belirlenen alanlara defnediliyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Filipinler'in Manila kentinde Hz. İsa'nın çektiği sıkıntıları temsil eden 'Siyah Nasıriye' töreni koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde düzenlendi. Katolik Hristiyanlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Quiapo Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı. ( Dante Diosina Jr. - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından karantina uygulaması tekrar başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkent Bogota'da güvenlik güçleri devriye gezdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı gözlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımında sona gelindi. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yağışlı hava İstiklal Caddesi'nde etkisini sürdürüyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler kuleden iniş gösterisi icra etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 83 ülkeye yaklaşık 107 milyon dolarlık çiçek ihraç etti, sektörün 2021 yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi. Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 05.15’te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )
Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Eymir Gölü ve çevresi beyaza büründü. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde hava sıcaklığının eksinin altında 7'nin altına düşmesinin ardından Dal Gölü'nün bir kısmı dondu. Göçmen kuşları donan göl etrafında görüldü. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Uludağ'ın dün ve bugün arasındaki fark fotoğraflara da yansıdı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden İzmir'de hasat devam ediyor. İzmir'de 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Bunun 123 bin dekar alanında ise 291 bin ton kışlık sebze üretiliyor. İzmir Türkiye'de karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sırada bulunuyor. Torbalı ilçesinde mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinde başladıkları pırasa hasadına günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. İşçiler, tek tek topraktan söktükleri pırasaları dış kabuklarından temizleyip balyalayarak traktörlere yüklüyorlar. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bugün yeniden başladı. Okula tedbirlere uyarak gelen öğrencilerin ateşi ölçüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yağışlı hava etkili oldu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 77,9 kilogram yağışın düştüğü kentte sabahın erken saatlerinden itibaren bulutlar dağılmaya başlarken, kentin sembol noktalarından Cumhuriyet Meydanı çevresinde güzel görüntüler oluştu. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Konyaaltı sahilinde rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İtalya'da bir bakımevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan sakinleri için "sarılma odası" kurdu. Ülkenin güneyindeki Avellino bölgesine bağlı Irpinia Sosyal Hizmetler A5 Konsorsiyumu tarafından önerilip, Montefalcione'de kurulan sarılma odası, bölgedeki bakımevlerinde yaşayanların yakınlarıyla görüşmesine, birbirine sarılmasına, el tutuşmasına ve konuşmasına imkan sağlıyor. Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odaları sayesinde artık güneydeki Campania bölgesinde bulunan Irpinia'daki yaşlılar için de hayata geçirilerek, bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını kolaylaştırıyor. Sarılma odalarına girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor. ( Manuel Dorati - Anadolu Ajansı )
İzmir'de etkili olan sağanak, tüm kentte hayatı olumsuz etkilerken Buca, Karabağlar ve Konak olmak üzere merkez ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Konak'taki Yenişehir semtinde de İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı binası önündeki Kemer alt geçidinde mahsur kalan araçtaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan Berberiler (Amazigler), Amazig takvimine göre yılbaşını kutluyor. Mısır'dan Fas'a uzanan Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre her yıl 12 Ocak'ı yılbaşı olarak kutlarken, Cezayir'in Tizi Vuzu Vilayeti'nin Afensou beldesindeki Berberiler, geleneksel kıyafetlerini giyerek yöresel yemekler hazırladı. ( Mousaab Rouibi - Anadolu Ajansı )
İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler kuleden iniş gösterisi icra etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yağışlı hava İstiklal Caddesi'nde etkisini sürdürüyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Bryant Dunston (42), Alba Berlin oyuncusu Tim Schneider (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışından sonra sis meydana geldi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde güzel havayı fırsat bilen Filistinliler, gün batımı eşliğinde Gazze kentinin sahiline vakit geçirdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınları, DNA örneği vermek üzere başkent Cakarta'daki Ulusal Polis Hastanesi'ne geldi. DNA örnekleri, uçak kazasında ölenlerin DNA'sı ile eşleştirilecek. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, yılın ilk 11 gününde 6 bin 850 kişi gezdi. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Düzce'de yoğun sis etkili oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri, tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen 2020 yılında 120 bin 917 kişi katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Barack Obama'nın ilişkileri normalleştirme sürecinde "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkardığı Küba'yı yeniden ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği için Küba'yı Teröre Destek Veren Ülke olarak tanımladı." ifadelerini kullandı. ( Yander Zamora - Anadolu Ajansı )
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Monnaie meydanında toplanan bir grup gösterici, Guantanamo Cezaevi'nin açılışının 19. yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi. Yasadışı işkence ve gözaltı merkezinin kapatılması çağrısında bulunan göstericilerden bazıları turuncu renkli hapishane üniformaları giydi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı yerini buzlanma sorununa bıraktı. Başkentte sadece ana yollar kısmi olarak kardan temizlenirken, ara yollar ise kapalı kaldı. Kent merkezindeki Alcala Meydanı'nın bir bölümü kardan temizlendi. ( Şenhan Bolelli - Anadolu Ajansı )
Pakistan'ın Karaçi kentinin kuzeydoğu kesimindeki Gulshan ilçesinde yangın çıktı. Gecekondu bölgesinde çıkan yangın sonrası vatandaşlar, enkaza dönen evlerinden çıkarabildikleri eşyalarını topladı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fenerbahçe, karşılaştı. Fenerbahçeli futbolcular, Mert Hakan Yandaş'ın (8) attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Fahrettin Gök - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey eyaletinde gün doğumu, Özgürlük Heykeli ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Endonezya’da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağına ait kalıntı ve ceset parçalarına ulaşılmaya devam ediyor. Uçağın düştüğü bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan parçalar donanmaya ait gemiyle başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine taşındı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriyeli hayırseverler tarafından inşa edilen 500 briket ev, çadırlarda yaşayan ailelere verildi. Suriyeli aileler, eşyalarını toplayarak briket evlere taşındı. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
Elazığ'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Palu'da yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Nino Kılıçkıran, kiraladığı ormanlık alana kendi imkanlarıyla kurduğu barınakta, bir midilli, 28 köpek ve yaklaşık 60 kedinin bakımını üstleniyor. Hasta ve bakımsız halde sokakta bulduğu kedi ve köpekleri barınağa getiren ve bakımlarını üstlenen Kılıçkıran'a bazı yakınları ve arkadaşları destek veriyor. Kılıçkıran, hayvan sayısının artmasıyla barınaktan yükselen sesler nedeniyle bu kez ormanın yakınındaki evlerde oturan komşularıyla sorun yaşamaya başladı. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bursa'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede iki gündür aralıklarla yağan ve sabaha karşı yeniden başlayan kar, Bolu Dağı'nın Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Ardahan-Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi, son günlerde havaların ısınmasıyla erimeye başladı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Milli güreşçi Cenk İldem (arkada), Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı ikili kampta çalışmalarına devam etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen lahana, bu sezon kalitesi ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanırken, ülkedeki durum 2020 yılında iç savaş, kıtlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüye gitti. Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarının, maddi yetersizlik, finansman eksikliği gibi sebeplerden ötürü yeterince yardım edemediği Yemen'de, yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar, başkent Sana'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden Okky Bisma için başkent Cakarta'da cenaze töreni düzenlendi. Bisma'nın eşi Aldha Refa eşinin mezarının yanında üzüntü yaşadı. ( Dasril Roszandi - Anadolu Ajansı )
Türkiye’de soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte hayvan severler, can dostları olarak tanımladıkları kedi ve köpeklerini giydirmeye başladı. Antalya’da yağmurlu ve soğuk havada kıyafet giydirilen kedi ve köpekler şıklıklarıyla dikkat çekiyor. Oğuzhan Erdal'ın 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, boyunluğuyla dikkati çekiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı. 20 Ocak'ta Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi. Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 'Gare du Nord' istasyonu önünde toplanan yüzlerce gösterici, 9 Ocak akşamı polis tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki İbrahima Sow'un karakolda hayatını kaybetmesinin ardından protesto düzenledi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Hapoel Bank Yahav, Türk Telekom ile Kudüs'teki Pais Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda, Türk Telekom oyuncusu Nick Johnson (0), rakibi Hapoel Bank Yahav oyuncusu Suleiman Braimoh (17) ile mücadele etti. ( Nir Keidar - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas ile Megasport Arena’da karşılaştı. CSKA Moskova oyuncusu Nikola Milutinov (33) rakibi Zalgiris Kaunas oyuncusu Joffrey Lauvergne (77) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 'Gare du Nord' istasyonu önünde toplanan yüzlerce gösterici, 9 Ocak akşamı polis tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin karakolda hayatını kaybetmesinin ardından protesto düzenledi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
"Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı" olarak bilinen Vevçani Karnavalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan toplanma yasağına rağmen düzenlendi. ( Abdulbesar Ademi - Anadolu Ajansı )
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Tuzlasporlu Ahmet Yazar (solda) ile Medipol Başakşehirli Léo Duarte (sağda) mücadele etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Japonya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyalet daha eklendi. Karara göre, Kanto bölgesinden Toçigi, Kansai bölgesinden Osaka, Hyogo ve Kyoto, Tokai bölgesinden Aiçi ve Gifu, Kyuşu bölgesinden Fukuoka eyaletleri bundan böyle OHAL kapsamında yer alacak. Başkent Tokyo'da vatandaşların maske kuralına uydukları görüldü. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde, kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde, hasat festivali "Bhogali Bihu" kapsamında bir araya gelen köylüler, Goroimari Gölü'nde balık tuttu. ( Hafiz Ahmed - Anadolu Ajansı )
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci devam ederken, ABD Ulusal Muhafızları 6 Ocak'ta baskına uğrayan başkent Washington'daki kongre binasında nöbet tutmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, James Clyburn (ortada) kongre binasına girerken uyuyan ulusal muhafızların arasından geçti. ( EPA/ Jim Lo Scalzo - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti bölgesinde, iş makinalarıyla sınırın Gazze tarafına metrelerce girerek, arazi tesviye çalışması yaptı. Bölgede bulunan Filistinli çiftçiler, olaya tepki gösterdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Konyaaltı sahilinde bir grup sporcu yüksek dalgaları fırsat bilerek sörf yaptı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )
Buğday ambarı olarak kabul edilen Hindistan'ın Pencap bölgesinde, vatandaşların ekilen buğdayların hasadını bekledikleri ve aynı zamanda yılın en soğuk ayının da bitişinin olduğu gün kapsamında Lohri-şenlik ateşi kış festivali kutlanıyor. Hindistan Yüksek Mahkemesinin, çiftçilerin aylardır süren protestolarına neden olan tarım reformunu askıya almasının ardından bir araya gelen Hint çiftçiler, reform yasası kopyalarını yakarak kutladı. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
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Biden'ın yemin törenine 1 hafta kala başkent Washington'daki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı