Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 83 ülkeye yaklaşık 107 milyon dolarlık çiçek ihraç etti, sektörün 2021 yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi. Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )