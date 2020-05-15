Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, canları pahasına hayat kurtarmaya devam ediyor. Her yıl 12 Mayıs'ta "Hemşireler Günü"nü kutlayan "beyaz melekler", Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcıyor. Kimi zaman yetişkini kimi zaman da bir bebeği sağlığına kavuşturmak için mesai harcayan hemşireler, enfekte olma riskine rağmen hastalar için büyük bir cesaret örneği sergiliyor. İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli hemşireler, yoğun mesailerinin arasında "Hemşireler Günü" için Anadolu Ajansı objektiflerinin karşısına geçtiler. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )